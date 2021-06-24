Бывший сити-менеджер Саратова оправдан по делу о присвоенных миллионах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Саратова вынес оправдательный приговор бывшему главе городской администрации Алексею Прокопенко по делу о присвоении средств, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Приговор оправдательный за недоказанностью вины, сказал собеседник агентства.

Ранее бывшему градоначальнику было заочно предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц" в связи с недопоставками ресурсоснабжающим организациям более 507 млн рублей.

Позже обвинение в мошенничестве сняли, дело было переквалифицировано на часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата). Инкриминируемую экс-главе города сумму якобы присвоенных денежных средств снизили до 40 млн рублей.

2 декабря 2014 года Прокопенко был объявлен в федеральный розыск.

9 апреля 2015 года суд заочно арестовал его на два месяца.

12 марта 2019 года экс-глава администрации Саратова добровольно сдался властям, подав обращение с изложением своего мнения по расследуемому в отношении него делу, а 13 марта на основании постановления Кировского районного суда Саратова Прокопенко был направлен для содержания в СИЗО-1.

8 мая 2019 года Октябрьский райсуд Саратова отправил Прокопенко под домашний арест. Срок ареста несколько раз продлевался.

10 декабря 2019 года Октябрьский районный суд Саратова освободил Прокопенко из-под домашнего ареста и назначил ему запрет определенных действий.