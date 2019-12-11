В Кремле прокомментировали показ "Слуги народа" после встречи Путина и Зеленского

Владимир Зеленский во время съемок сериала "Слуга народа" Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с началом показа на российском телевидении сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.

Отвечая на вопрос, получал ли телеканал ТНТ разрешение на показ сериала, Песков ответил, что "ТНТ - это частный канал, во-первых, он никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-нибудь сериал, никакого разрешения у Кремля не нужно".

По его словам, "тут главное приобрести этот сериал, соблюдать все авторские права, вот и все".

Песков отметил, что Владимир Путин не смотрел и вероятно, не найдет время, чтобы посмотреть сериал.

"Я не думаю, он не смотрит сериалы. Поэтому я убежден, что он не смотрел и также убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет", - сказал Песков.

9 декабря в Париже состоялась встреча с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. В рамках саммита "нормандской четверки" состоялась и первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского.

Первые серии на российском ТВ

Сериал "Слуга народа" поставлен в сетку вещания российского телеканала ТНТ на среду, 11 декабря, он начнется в 19:00. Будут показаны первые три серии.

9 декабря в Париже состоялась встреча с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. В рамках саммита "нормандской четверки" состоялась и первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского.

22 мая сериал заблокировали для зрителей из России на официальном канале на YouTube по просьбе его создателя - "Студии 95". Ее digital-директор Сергей Пушкин ранее называл блокировку временной мерой, связанной с решением юридических вопросов. Тогда в бесплатном доступе "Слуга народа" остался на сайте украинского канала "1+1".

Студия "Квартал 95" сняла три сезона "Слуги народа", всего в нем 24 серии. Главные роли исполнили артисты студии. Владимир Зеленский сыграл в нем школьного учителя Василия Голобородько, который стал президентом Украины. Весной 2019 года актер выиграл реальные президентские выборы и 20 мая вступил в должность главы государства.

Осенью в 2015 году "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины. По данным Nielsen, в день премьеры доля его аудитории превысила 30%. Права на показ сериала уже купил онлайн-кинотеатр Netflix.

На российском телевидении сериал не показывали, но интерес к нему в России стал расти с развитием избирательной кампании Зеленского. Представитель "Яндекса" подтвердил изданию рост спроса на сериал среди пользователей "Кинопоиска" и добавил, что они оценивают проект в 7,9 балла из 10.