На ТНТ объяснили прекращение показа сериала "Слуга народа"

Телеканал сообщает, что три серии сериала показали для рекламы интернет-платформы Premier

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Телеканал ТНТ сообщил, что показ в эфире первых трех серий украинского сериала "Слуга народа" был маркетинговым ходом, весь сезон сериал будет идти на платной интернет-платформе.

"Анонсирование и показ первых трех серий сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ и платформы Premier, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТНТ.

Там уточнили, что таким образом ТНТ хотел "усилить узнаваемость платформы среди аудитории, которая привыкла к телесмотрению".

ТНТ 11 декабря, на следующий день после саммита "нормандской четверки", впервые показал несколько первых серий украинского сериала, главную роль в котором исполнил нынешний президент Украины Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не смотрел сериал и вряд ли найдет на это время. Отвечая на вопрос о показе сериала на телеканале ТНТ, он отметил, что "это частный канал... для того, чтобы показывать какой-нибудь сериал, никакого разрешения у Кремля не нужно. Тут главное приобрести этот сериал, соблюдать все авторские права".