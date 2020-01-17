Конструктор сайтов Tilda опроверг массовые блокировки политического контента

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Конструктор сайтов Tilda объяснил причины блокировки сайта, посвященного осужденным ростовским политическим активистам, и отверг утверждения о начале массовых блокировок по политическим мотивам. Ранее о закрытии сайта заявили его создатели. Сейчас сайт снова доступен.

В Tilda рассказали, что после обращения владельцев сайта он был разблокирован в течение часа, и признали вызванную "человеческим фактором" ошибку: модератор закрыл платный сайт, не уведомив его владельцев. Бесплатные пользователи могут быть заблокированы без уведомления.

Сайт о "ростовском деле" использовал функцию, позволяющую быстро публиковать новые материалы. По условиям пользовательского соглашения, использование этой функции предусматривает запрет на публикацию общественно-политических новостей, пользователи об этом уведомляются.

Tilda за свободу слова и не стремится "мочить" оппозиционные СМИ и мнения, но вынуждена ограничивать такие публикации и всегда прописывала это условие в оферте. Компания не обладает "огромными юридическими мощностями, которые есть у компаний-гигантов, типа Фейсбука" и не в состоянии модерировать контент. Там подчеркнули, что представляют собой платформу для создания бизнес-сайтов, и 99% ее пользователей - это либо предприниматели, либо дизайнеры, которые делают сайты для бизнеса.

"Политика — поле для проявлений самых разных человеческих устремлений, которые зачастую принимают экстремистские формы: проповедуют превосходство одной группы людей над другими, призывают к насилию. Из-за одного такого сайта могут пострадать сотни тысяч пользователей. Поэтому мы вынуждены вводить ограничение", - говорится в разъяснении.

В компании подчеркнули, что пока был заблокирован только один сайт и массового закрытия страниц и чистки не было. "Но владельцы решили использовать этот факт для привлечения внимания к своему проекту, начали распространять ложную информацию (сайт в тот момент уже работал) — хороший пример, насколько общество агрессивно. В этой сфере так много ненависти, поэтому ее лучше избегать", - говорится в разъяснении.

Ранее авторы сайта о "ростовском деле" заявили, что ресурс заблокирован за нарушение запрета на публикации на общественно-политические темы. Позже о блокировке своего сайта на платформе Tilda заявила активистка Ольга Мисик, у нее там была информация, связанная с "делом 27 июля". В компании заявили, что ее страницу блокировали еще до Нового года и до сих пор она на это не жаловалась. Сейчас модераторы изучили контент и разблокировали сайт.

Tilda Publishing - популярная платформа для создания сайтов. В 2019 году компания получила Премию Рунета в номинации "Технологии и инновации".

Фигуранты "ростовского дела" - 19-летний Ян Сидоров и 23-летний Владислав Мордасов - были приговорены к шести с половиной годам колонии по обвинению в подготовке массовых беспорядков 5 ноября 2017 года. В тот день они планировали провести пикет у областной администрации, на котором они требовали отставки правительств и возвращения земли "ростовским погорельцам".