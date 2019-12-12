Парламент Казахстана принял закон о выводе части земель Байконура из аренды РФ

Жизнь Байконура Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительством Казахстана и правительством РФ от 10 декабря 1994 года", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Таким образом, закон считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись президенту Казахстана.

Протокол был подписан 9 ноября 2017 года в Челябинске.

В частности, протоколом вносится изменение в приложение №2 к договору аренды комплекса "Байконур", которое предусматривает возврат земельных участков площадью 11,6 тыс. га, выводимых из аренды РФ.

Как отметил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, всего выводится из аренды 4 земельных участка.

"Возвращаемые земельные участки будут перераспределены для строительства объектов, имеющих республиканское значение (для строительства международного транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай", железной дороги Алматы - Москва и для линейной части газопровода "Бейнеу - Шымкент") и развития поселка Торетам Кармакшынского района Кызылординской области", - отметил он.

Вместе с этим, вывод указанных участков не предусматривает сокращение ежегодной арендной платы российской стороной, добавил Сапаров.

Также, по его словам, документ не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета.

Комплекс "Байконур" Россия арендует у Казахстана. Комплекс состоит из города Байконур и одноименного космодрома. В городе проживает более 76,5 тыс. человек, из них около 60% - граждане Казахстана, около 37% - граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана.

В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок.

Казахстан в Байконуре имеет специального представителя президента и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и министерствами.