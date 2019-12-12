Путин поручил Россельхознадзору провести консультации по снижению барьеров при импорте семян

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Россельхознадзору провести дополнительные консультации с бизнесом с тем, чтобы снизить избыточные барьеры при импорте семян. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса в четверг в Москве.

Один из участников встречи заявил о том, что в этой сфере существуют серьезные административные барьеры, которые в конечном итоге влияют на реализацию российской экспортной программы в сфере АПК. "Эта отрасль небольшая, но она имеет влияние на большие экспортные отрасли", - сказал он, пояснив, что в хороших семенах заинтересованы многие отрасли, ориентированные на экспорт.

По его словам, постановление правительства от 8 февраля 2018 года (№128), которое устанавливает правила контроля подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в РФ, под регуляторную гильотину не подпадает, но создает большие трудности для поставщиков.

"Этот вопрос на прошлой неделе обсуждался, когда наш президент встречался с представителями немецкого бизнеса. Вопрос был отдельными компаниями поднят, - сказал Орешкин. - И президент поручил Данкверту (руководитель Россельхознадзора - ИФ) провести дополнительные консультации, чтобы уменьшить объем избыточных административных барьеров".

"Для решения таких проблем у нас и создан механизм трансформации делового климата", - добавил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о катастрофической ситуации в отечественном семеноводстве. "По семеноводству просто катастрофа... Почему Министерство сельского хозяйства занимается этим без "энергетики"? С 90-х годов полностью загубили отечественное семеноводство", - сказала Матвиенко на встрече со статс-секретарями - заместителями министерств и ведомств.

По словам спикера Совфеда, в сфере семеноводства Россия сильно зависит от зарубежных поставок. "Я уже не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице! Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне сказали, что петрушка, укроп и салат - это тоже импортные семена, вот это меня правда добило", - отметила Матвиенко.

По оценке экспертов, в настоящее время зависимость сельского хозяйства в России от импортных семян составляет от 30% до 90% (в зависимости от вида растений).