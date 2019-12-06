Матвиенко призвала "бить в набат" из-за катастрофы в российском семеноводстве

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась из-за низкой активности Минсельхоза РФ по преодолению катастрофического положения в отечественном семеноводстве.

"По семеноводству просто катастрофа... Почему Министерство сельского хозяйства занимается этим без "энергетики"? С 90-х годов полностью загубили отечественное семеноводство", - сказала Матвиенко на встрече со статс-секретарями - заместителями министерств и ведомств.

По словам спикера Совфеда, в сфере семеноводства Россия сильно зависит от зарубежных поставок. "Я уже не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице! Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне сказали, что петрушка, укроп и салат - это тоже импортные семена, вот это меня правда добило", - отметила Матвиенко.

В связи с такой ситуацией спикер СФ призвала Минсельхоз "бить в набат", а также "ходить в правительство, объединять усилия с министерством образования и науки, с Академией наук, разработать четкий амбициозный план по развитию отечественного семеноводства".

Она подчеркнула, что эта тема очень острая. "И мы ждём конкретных действий от Минсельхоза в рамках парламентского контроля", - сказала Матвиенко.

По оценке экспертов, в настоящее время зависимость сельского хозяйства в России от импортных семян составляет от 30% до 90% (в зависимости от вида растений).

Между тем в феврале 2019 года премьер РФ Дмитрий Медведев поручал Минсельхозу, Минэкономразвития и Минобрнауки внести в правительство предложения по развитию отечественной селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений. При этом необходимо особое внимание обратить на снижение зависимости от импортных семян, а также на совершенствование механизма защиты интеллектуальной собственности в сфере селекции и семеноводства, подчеркивалось в перечне поручений.