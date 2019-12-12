На МЦД произошли сбои в оплате за проезд браслетами и брелоками "Тройка"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - На Московских центральных диаметрах (МЦД) в четверг начались временные сбои при попытке оплатить проезд с помощью брелоков и браслетов "Тройка", а также других альтернативных носителей, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

Проблему связали с техническими особенностями настройки считывающего устройства. ЦПКК пытается устранить неполадки.

"Рекомендуем вам прикладывать браслет тыльной стороной (где чип) или использовать стандартные карты "Тройка" и приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении ЦППК, размещенном в твиттере.

Движение по двум диаметрам МЦД-1 и МЦД-2 торжественно запустили 21 ноября, и сразу же пассажиры начали жаловаться на трудности с оплатой проезда, сбои в графике, тесноту и другие неудобства. Для устранения "технических огрешностей" мэрия Москвы решила ввести бесплатный проезд с 25 ноября по 8 декабря.