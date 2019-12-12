Путин призвал создать четкие механизмы соблюдения конституционных прав россиян

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужны четкие, отлаженные механизмы, которые не позволят отрицать или умалять права граждан, закрепленные в Конституции РФ.

"Важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека", - сказал Путин в четверг на встрече с судьями Конституционного суда (КС) России.

Президент подчеркнул, что речь идет о стандартах, а не о перечне прав. "Их декларирование даже в Основном законе не означает, к сожалению, на практике их соблюдение. Нужны соответствующие четкие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и тем более их отрицание", - сказал Путин.

КС, отметил Путин, многое делает для отстаивания прав и законных интересов граждан. "И сложность здесь заключается как раз в том, что в силу абстрактности ряда конституционных положений их интерпретация может быть разной, да и представления людей об общем благе, о справедливости тоже, как известно, разнятся и разнятся подчас существенно", - сказал глава государства.

Поэтому, добавил Путин, "закон практически всегда - это компромисс интересов". В этой связи, добавил он, важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав человека.

С каждым годом Конституция России воспринимается как все более цельный документ, отметил президент. "Ее нормы дополняют друг друга, обретают новые качества и даже новые принципы, которые не закреплены в Конституции, но вытекают из ее смысла", - сказал Путин.

В первые годы существования Основного закона ссылки на дух Конституции воспринимались, по словам Путина, "скорее как уважительная риторика". "Сегодня же дух Конституции стал таким же веским и обязательным, как и ее конкретные нормы, и в этом, конечно, большая заслуга именно Конституционного суда", - сказал Путин, поздравив судей с Днем Конституции РФ, который отмечается 12 декабря.