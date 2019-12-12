Поиск
ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Путин призвал создать четкие механизмы соблюдения конституционных прав россиян

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужны четкие, отлаженные механизмы, которые не позволят отрицать или умалять права граждан, закрепленные в Конституции РФ.

"Важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека", - сказал Путин в четверг на встрече с судьями Конституционного суда (КС) России.

Президент подчеркнул, что речь идет о стандартах, а не о перечне прав. "Их декларирование даже в Основном законе не означает, к сожалению, на практике их соблюдение. Нужны соответствующие четкие, отлаженные механизмы, чтобы свести к минимуму вероятность умаления прав и тем более их отрицание", - сказал Путин.

КС, отметил Путин, многое делает для отстаивания прав и законных интересов граждан. "И сложность здесь заключается как раз в том, что в силу абстрактности ряда конституционных положений их интерпретация может быть разной, да и представления людей об общем благе, о справедливости тоже, как известно, разнятся и разнятся подчас существенно", - сказал глава государства.

Поэтому, добавил Путин, "закон практически всегда - это компромисс интересов". В этой связи, добавил он, важно, чтобы законодатели не отступали от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав человека.

С каждым годом Конституция России воспринимается как все более цельный документ, отметил президент. "Ее нормы дополняют друг друга, обретают новые качества и даже новые принципы, которые не закреплены в Конституции, но вытекают из ее смысла", - сказал Путин.

В первые годы существования Основного закона ссылки на дух Конституции воспринимались, по словам Путина, "скорее как уважительная риторика". "Сегодня же дух Конституции стал таким же веским и обязательным, как и ее конкретные нормы, и в этом, конечно, большая заслуга именно Конституционного суда", - сказал Путин, поздравив судей с Днем Конституции РФ, который отмечается 12 декабря.

Владимир Путин Конституционный суд

Новости

Источник сообщил о троих пропавших на "Адмирале Кузнецове"

Источник сообщил о троих пропавших на "Адмирале Кузнецове"
Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Госпитализированы все десять пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Источник сообщил о стабилизации пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

Орешкин назвал "уже потерянным" для экономики первое полугодие 2020 года

Хищения в Минкультуры

Осужденный за хищение экс-замдиректора Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры

Осужденный за хищение экс-замдиректора Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры
Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Из-за пожара на "Адмирале Кузнецове" в больницы попали восемь человек

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Пожар в энергоотсеке задержит сдачу "Адмирала Кузнецова" минимум на полгода

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

При пожаре на "Адмирале Кузнецове" пострадали 10 человек

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

В борьбе за живучесть "Адмирала Кузнецова" горящий отсек зальют водой

Правительство одобрило законопроект об обязательном выходе аспирантов на защиту

Правительство одобрило законопроект об обязательном выходе аспирантов на защиту
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');