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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Интерактивный видеосервис Генпрокуратуры РФ получил "Премию Рунета"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Интерактивный видеосервис Генеральной прокуратуры РФ "Эфир" получил "Премию Рунета" в номинации "Государство и общество".

Данная премия - старейшая и престижная награда российской интернет-отрасли. Она была учреждена в 2004 году.

"Премия Рунета" - это общенациональная награда в области "высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета)".

Работа интерактивного видеосервиса "Эфир" ведется с 1 октября 2018 года. В рамках проекта стартовало 20 постоянных тематических рубрик, часть из которых выходит в прямом эфире.

Генпрокуратура РФ Премия Рунета

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