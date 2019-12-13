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На массажистку завели дело за переломы обеих ног у младенца после массажа

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Красноярске возбуждено уголовное дело после того, как грудной младенец после нескольких сеансов массажа получил переломы обеих ног, сообщила пресс-служба краевого управления СКР.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий пред здоровью.

Проверку следователи начали после публикации в СМИ 12 декабря интервью матери ребенка. Теперь они ищут массажистку, допрашивают родителей младенца и изымают необходимые для дела медицинские документы.

Пострадавшей девочке семь месяцев, сообщало региональное издание "ТВК Красноярск". Она родилась за несколько недель до срока, в перинатальном центре ей прописали курсы легкого массажа. Родители ребенка обратились к знакомому частному мануальному терапевту, которая делала массаж их старшим детям и к работе которой у них не было нареканий.

После последнего курса массажа у девочки поднялась температура и перестала двигаться нога, она начала болезненно реагировать на прикосновения. Врачи обнаружили у нее переломы обеих ножек, причем правая нога была сломана в трех местах, Ей пришлось накладывать гипс.

По словам матери ребенка, массажистка сначала вины не признавала, а затем предложила вернуть часть заплаченных ей денег. Потом она перестала выходить на связь. С "ТВК Красноярск" женщина отказалась разговаривать.

Красноярск СКР

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