Арестован нижегородец, почти два года изводивший соседей записью ржания лошади

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Нижнем Новгороде арестовал местного жителя, включавшего в своей квартире запись звуков ржания лошади и мешавшего этим соседям, сообщает пресс-служба управления МВД по городу в пятницу.

По информации полиции, с апреля 2018 года нижегородец систематически включал аудиозапись ржания лошади в своей квартире, тем самым "причиняя психические страдания другим жителям дома".

"Следователями ОВД доказана причастность мужчины к истязанию жителей (...). Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), обвиняемый заключен под стражу", - говорится в сообщении.

Местным СМИ фигурант сообщал, что включал громкий звук ржания лошадей, чтобы не слышать шума от соседей. По информации "Комсомольской правды", мужчину, о котором идет речь, зовут Юрий Кондратьев. Как пишет издание со ссылкой на местных жителей, 46-летний Кондратьев уже несколько лет нигде не работает. Ранее он занимался рыбным бизнесом, но разорился в 2014 году, после чего у мужчины также остались большие долги, отмечает КП. Кроме того, по неподтвержденным данным, житель Нижнего Новгорода некоторое время провел в психиатрической больнице.

По словам соседей Кондратьева, его арестовали на два месяца. Квартира мужчины сейчас опечатана. "Его обвиняют в психологическом насилии. Как нам сказали, это первый случай в России, когда человеку предъявляют такое обвинение", - рассказала КП соседка мужчины Наталья Басова.