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Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские в Воркуте задержали на месте преступления подозреваемого в попытке квартирной кражи, которого домой впустила восьмилетняя школьница.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, жительница Воркуты обратилась в полицию из-за того, что у нее в квартире находился незнакомый мужчина. Приехав туда, полицейские выяснили, что этот мужчина на улице подошел к восьмилетней дочери заявительницы, которая направлялась в музыкальную школу, и представился другом ее матери. Он завил, что хочет сделать женщине сюрприз и дождаться ее дома. Незнакомец попросил ребенка вернуться домой и пустить его в квартиру.

Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе". Женщина вместе с коллегами поспешила домой, сообщает пресс-служба.

"Гостя" задержали, когда он складывал технику в пакет. Он мог вынести из квартиры ноутбуки, планшет, фотоаппарат, золотые изделия, коллекцию юбилейных монет, продукты, а возможная сумма ущерба составила бы более 37 тыс. рублей.

Похитителем оказался 26-летний воркутинец, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Против него возбудили дело о попытке кражи.

Воркута

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