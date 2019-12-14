Башенный кран упал на дорогу в уральском Карпинске

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Башенный кран упал на проезжую часть в городе Карпинске Свердловской области в субботу, пострадал крановщик, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как отметила пресс-служба, следственный отдел по городу Краснотурьинску областного СКР проводит проверку по сообщению о его падении. Была запрошена документация по соблюдению мер техники безопасности на площадке и техническому состоянию крана, сказали в ведомстве.

По предварительным данным, ЧП произошло днем на стройплощадке жилого многоквартирного дома во время подъема металлической решетки. Кран опрокинулся на проезжую часть дороги по улице Луначарского.

67-летний крановщик с телесными повреждениями доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Решается вопрос с назначением технических экспертиз. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь пресс-служба областной прокуратуры уточняет, что при падении крана повреждены две опоры электропередач. Место происшествия перекрыто нарядами полиции. По данным надзорного ведомства, строительство дома ведет подрядная организация ООО "СК Марк".

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.