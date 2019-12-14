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Склад сыпучих продуктов загорелся в Башкирии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Склад сыпучих продуктов загорелся в Башкирии, спасатели тушат пожар по повышенному рангу, сообщило ГУ МЧС в субботу.

"Поступило сообщение о горение одноэтажного складского помещения по улице Газпромовской в селе Акбердино Иглинского района республики. По прибытии установлено, что происходит открытое горение одноэтажного, отдельно стоящего складского помещения размером 30х50 метров по всей площади", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 21:12 мск пожарным удалось сбить пламя, в настоящее время ликвидация пожара продолжается. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России региона.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.

Башкирия

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