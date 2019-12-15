Пожарные полностью потушили огонь на складе в Башкирии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные более 11 часов тушили огонь на продуктовом складе в Башкирии, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС в воскресенье.

По его словам, пожар был полностью ликвидирован в 4:50 по Москве на площади 1500 кв. м. Пострадавших нет, отметил собеседник агентства.

В настоящее время продолжается разборка поврежденных конструкций, добавил он. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось о пожаре на складе сыпучих продуктов в селе Акбердино в Иглинском районе Башкирии. К прибытию спасателей одноэтажное здание было полностью охвачено огнем, пожару был присвоен повышенный номер сложности. В тушении огня участвовали 42 человека и 17 единиц техники.