День памяти погибших журналистов отмечается в России

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Союз журналистов России считает необходимым разработать дополнительные меры защиты для журналистов-расследователей, которые подвергаются не меньшему риску, чем их коллеги, освещающие военные конфликты, сообщил "Интерфаксу" председатель СЖР Владимир Соловьев.

В России 15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Сегодня их родственники и коллеги соберутся в Домжуре, чтобы почтить их память.

По словам Соловьева, журналист подвергается самому большому риску в двух случаях. Во-первых, при работе в районах боевых действий или ЧС, "там, где гибнут вокруг люди, а нужно еще это освещать и рассказывать зрителям, читателям, слушателям о том, что происходит". А во-вторых, в случае, когда они работают как журналисты - расследователи, "Для того, что заниматься расследовательской журналистикой, нужно иметь смелось, потому что имели место случаи нападения и убийства журналистов-расследователей у нас в стране, и многие до сих пор не раскрыты", - сказал Соловьев.

СЖР полностью поддерживает идею уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой о присвоении журналистам-расследователям особого статуса, "чтобы они особым образом были защищены законом, может быть, почти как депутаты", сказал глава Союза.

Он напомнил, что по инициативе СЖР ранее был принят закон дополнительных мерах помощи журналистам, которые работают в горячих точках, который уже работает. В сентябре запущены бесплатные для журналистов курсы "Рубеж" совместно с НИИ МЧС. "Там бесплатно наши коллеги учатся работать и жить, как в обстоятельствах боевых действий, так и любых разнообразных ЧС. Их обучают специалисты высочайшего класса, спасатели международного уровня", - сказал Соловьев.

"Мы как раз думаем, если в этом плане (работе в условиях военных конфликтов и ЧС - ИФ) в основном коллеги многому научились, мы думаем о том, какими мерами можно защитить журналистов расследователей, потому что они подвергаются часто не меньшей опасности, чем журналисты на войне", - сказал глава СЖР.

Гибель российских журналистов

"По данным Международной федерации журналистов (IFJ), в которую входит Союз журналистов России, в этом году погибло 49 наших коллег (. Это меньше, чем в прошлые годы, однако, тем не менее, это внушительная цифра. Больше всего гибнет коллег во время событий на Ближнем Востоке, и вот в последнее время - в Латинской Америке, в Европе всего два случая гибели журналистов", - сказал Соловьев.

"И, к счастью, слава богу, ни одного случая гибели журналистов в этом году не было при исполнении своих профессиональных обязанностей", - отметил он.

По данным неправительственной организации "Комитет защиты журналистов" со штаб квартирой в Нью-Йорке, с 1992 по настоящий момент в мире были убиты 1363 журналиста, из них в нашей стране - 82 человека. В этом году в РФ убийств журналистов ею не зафиксировано.

Самыми громкими в России стали убийства телеведущего, первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева, журналиста "Московского комсомольца" Дмитрия Холодова, американского журналиста Пола Хлебникова, журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, правозащитницы, сотрудничавшей с этим изданием Натальи Эстемировой и другие. И если по некоторым делам были найдены исполнители, то никто из заказчиков этих преступлений не привлечен к ответственности.

17 июня 2014 году на востоке Украины в результате обстрела погибли спецкор ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин, 30 июня погиб, попав под обстрел, оператор "Первого канала Анатолий Клян, 6 августа в результате обстрела машины, в которой он ехал, погиб специальный корреспондент МИА "Россия Сегодня" Андрей Стенин.

30 июля прошлого года в Центральноафриканской Республике при до конца невыясненных обстоятельствах были убиты журналиста Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, поехавшие расследовать деятельность так называемой ЧВК "Вагнер". Российское следствие предполагает, что они стали жертвой ограбления, с чем не согласны их коллеги и родственники.

Гибель журналистов в 2019 году

Согласно опубликованным 9 декабря данным IFJ, в начала года было убито 49 журналистов в 18 странах Латинской Америки (18), Юго-Восточной Азии (12), Африки (9), Ближнем Востоке и Арабских странах (8), а также Европы (2). "Это резкое снижение с 95 убийств, зафиксированных в прошлом году, и самое низкое число с 2000 года, когда было убито 37 журналистов и сотрудников медиа", - говорится в докладе. Число убитых в этом году является четвертым среди наименьших с 1990 года, когда IFJ начала публиковать ежедневные отчеты о журналистах и сотрудниках СМИ, убитых при исполнении профессионального долга.

По данным неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC) со штаб-квартирой в Женеве, опубликованным 13 декабря, с начала года были убиты 75 сотрудников СМИ в 26 странах, что на 36% меньше, чем в предыдущем, когда были убиты 113 человек. Это наименьшее количество с 2006 года, когда PEC начала мониторинг. Наиболее опасными третий год подряд остаются Мексика (погибло 13 журналистов) и Афганистан (убиты 8), а также Пакистан (8 убитых). В целом, по данным PEC, Азия представляет самый опасный регион с 27 убитыми, сразу за ней - Латинская Америка (26), затем Африка (10), Ближний Восток (10) и Европа (2). За 10 лет с 2010 по 2019 годы, было убито 1174 журналистов, или 117 в год в среднем или 2,25 в неделю, говорится в докладе на сайте PEC.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, учрежден 11 декабря 1991 года Союзом журналистов после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной.