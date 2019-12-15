На Сахалине пьяные молодые люди напали на врачей скорой помощи

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Группа нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову в один из домов в Долинске, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава Сахалинской области.

Как рассказали журналистам в пресс-службе, в ночь на воскресенье в приемное отделение Долинской центральной районной больницы обратились два молодых человека, которые сообщили, что женщине требуется медицинская помощь, она находится без сознания. Одновременно на станцию скорой помощи поступило сообщение, что по тому же адресу умер человек, заявили в ведомстве.

На место происшествия были отправлены две медицинские бригады: с приемного отделения районной больницы для оказания помощи, вторая - с подстанции скорой помощи, чтобы констатировать смерть. Прибывших медиков встретила толпа разъяренных молодых людей, находящихся в состоянии опьянения.

В региональном Минздраве отметили, что на момент прибытия врачей пожилая женщина была мертва уже несколько часов. Фельдшеры констатировали смерть, на что молодые люди стали оскорблять и нападать на сотрудников медицинской службы. Один из фельдшеров достал телефон и попытался вызвать полицию, однако находившийся в квартире молодой человек выхватил у него телефон и кинул ему в лицо, рассказали в ведомстве.

Коллега пострадавшего фельдшера попытался оказать ему помощь и наложить на рассеченное лицо повязку, но тоже был травмирован - один из нападавших попал в его руку стеклянным предметом, сказали в пресс-службе

Сотрудникам скорой удалось покинуть квартиру, несмотря на травмы, они отработали до конца смены.

По информации Минздрава области, в настоящее время медработники находятся в удовлетворительном состоянии, однако в ближайшее время оба фельдшера работать не смогут. Заявление о нападении на сотрудников скорой помощи направлено в правоохранительные органы.