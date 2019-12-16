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Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в России электронных трудовых книжек.

Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Госдума 3 декабря приняла в окончательном чтении данный законопроект (№748684-7), подготовленный правительством в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика", позже он был одобрен Советом Федерации.

Новый акт дает возможность работодателю собирать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и стаже каждого работника и предоставлять ее в таком виде в Пенсионный фонд РФ.

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины такого решения, а также другая предусмотренная законодательством информация. На электронные трудовые книжки планируется перейти с 1 января 2021 года.

В связи с этим работодатели обязаны в срок до 30 июня 2020 года уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, а также проинформировать о праве сделать выбор между бумажной версией трудовой книжки или ее электронной формой.

Такое заявление работник вправе подать до конца следующего года включительно, а если он не подал ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку.

В случае, если работник пожелает сохранить трудовую книжку в традиционном бумажном виде, он также должен подать соответствующее заявление. При этом ответственность за хранение и ведение документа возлагается на самого работника.

Предлагаемые законом изменения, по экспертным оценкам, затрагивают около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял журналистам, что "возможности для перехода на "цифру" у компаний есть, а главное - этот закон даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме, это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников".

Владимир Путин

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