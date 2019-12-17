Депутаты Госдумы предложили запретить курить на кухнях коммуналок

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить курить в комнатах общего пользования в коммунальных квартирах.

Соответствующая инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента. Документ подготовили первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, а также председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член этого комитета Николай Герасименко.

Законопроектом (863942-7) предлагается защитить права некурящих россиян, в том числе детей, женщин и стариков, проживающих в коммунальных квартирах и "вынужденных благодаря курящим соседям фактически круглосуточно вдыхать табачный дым", говорится в пояснительной записке к документу.

Так, в настоящее время курить запрещается в лифтах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах. В то же время ввиду специфики коммунальных квартир, в них оборудованы помещения, которыми пользуются жильцы нескольких комнат одной коммуналки, - это кухня, коридор, ванная, туалет и так далее, говорится в проекте закона.

Депутаты предлагают запретить курение и в "помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах".