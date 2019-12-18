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Испытания истребителей Су-57 в Сирии продолжаются, запланированные задачи выполнены - начальник Генштаба РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Истребители пятого поколения Су-57 второй раз побывали в Сирии, сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.

"Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены", - цитирует Герасимова газета Минобороны РФ "Красная звезда".

Официально сообщалось, что два российских Су-57 прошли боевые испытания в Сирии в феврале 2018 года. В Минобороны РФ заявили, что тогда Су-57 выполнили в Сирии свыше десятка полетов в реальной боевой обстановке.

В прошлом мае министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Сирии были испытаны перспективные крылатые ракеты для Су-57.

В апреле 2019 года СМИ сообщали о прибытии в Сирию истребителя Су-57 - изображение самолета появилось на карте авиабазы Хмеймим в Google maps. Однако в Минобороны эту информацию опровергли. "Фотографии российского истребителя пятого поколения на авиабазе Хмеймим были сделаны в 2018 году во время его испытаний в реальных боевых условиях, о чем официально сообщалось российским военным ведомством", - сказали в Минобороны РФ.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Сирия Су-57

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