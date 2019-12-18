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Акции "М.Видео" подешевели до двухнедельных минимумов на новостях об обысках в "Сафмаре"

Акции "М.Видео" подешевели до двухнедельных минимумов на новостях об обысках в "Сафмаре"
Фото: Reuters

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Цена акций "М.Видео" на "Московской бирже" упала до уровней двухнедельной давности на сообщениях об обысках в офисах группы "Сафмар" Михаила Гуцериева (группа "М.Видео-Эльдорадо" входит в группу).

К 13:18 по московскому времени акции ритейлера дешевели на 6,8%, до до 517,7 рубля (-6,8%), минимум сделок составил 502,5 рубля (-9,6%), объем торгов превысил 254,5 млн рублей.

Ранее в среду в СМИ появились сообщения, что в офисах "Сафмара" проходят обыски по уголовным делам, возбужденных в отношении компаний группы. В "Сафмаре" эту информацию отрицают. В Кремле об этих следственных действиях ничего не знают, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сафмар М.Видео Московская биржа Михаил Гуцериев Дмитрий Песков

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