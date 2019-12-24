S&P ухудшило прогноз рейтинга "Сафмар финансовые инвестиции" до "негативного"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" на уровне "BB-/B".

При этом прогноз был изменен со "стабильного" на "негативный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Это отражает опасения аналитиков S&P GR относительно того, что финансовая политика компании становится высокорискованной.

"Мы думаем, что левередж может увеличиться до более высоких значений, чем мы предполагали ранее", - отмечается в сообщении.

Согласно отчету ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" по МСФО, по состоянию на 30 июня 2019 года ООО "Альпинвест холдинг" принадлежит 16,23% компании, АО "Даглис" - 14,61% акций, НПФ "Сафмар" - 9,21%, НПФ "Будущее" - 8,34%, банку "Траст" - 7,67%. Таким образом, с учетом уже ранее выкупленных акций по программе buyback компаниям группы "Сафмар" принадлежит почти 48,5%.