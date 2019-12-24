Поиск

S&P ухудшило прогноз рейтинга "Сафмар финансовые инвестиции" до "негативного"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" на уровне "BB-/B".

В России"Коммерсантъ" связал обыски в структуре "Сафмара" с делом о поставках нефти на Украину"Коммерсантъ" связал обыски в структуре "Сафмара" с делом о поставках нефти на УкраинуЧитать подробнее

При этом прогноз был изменен со "стабильного" на "негативный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Это отражает опасения аналитиков S&P GR относительно того, что финансовая политика компании становится высокорискованной.

"Мы думаем, что левередж может увеличиться до более высоких значений, чем мы предполагали ранее", - отмечается в сообщении.

Согласно отчету ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" по МСФО, по состоянию на 30 июня 2019 года ООО "Альпинвест холдинг" принадлежит 16,23% компании, АО "Даглис" - 14,61% акций, НПФ "Сафмар" - 9,21%, НПФ "Будущее" - 8,34%, банку "Траст" - 7,67%. Таким образом, с учетом уже ранее выкупленных акций по программе buyback компаниям группы "Сафмар" принадлежит почти 48,5%.

Сафмар финансовые инвестиции

Новости по теме

Новости

Владельцем 81,8% банка "Уралсиб" стала вдова Владимира Когана

Владельцем 81,8% банка "Уралсиб" стала вдова Владимира Когана

Рынок акций РФ в понедельник обновил максимумы индекса МосБиржи и бумаг "Сургутнефтегаза"

Итоги года: 2019

Экспортные горизонты АПК - реальность или мираж?

Экспортные горизонты АПК - реальность или мираж?
"Дизельный" скандал Volkswagen

Суд в Австралии назначил Volkswagen рекордный штраф в рамках "дизельгейта"

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Выпуски новостей по телевидению оказались интересны 70% россиян

Выпуски новостей по телевидению оказались интересны 70% россиян

Греф уточнил ожидаемую дату решения проблемы "банковского роуминга"

Rambler против Nginx

Греф выразил надежду на досудебное урегулирование конфликта вокруг Nginx

Греф выразил надежду на досудебное урегулирование конфликта вокруг Nginx
Российско-украинский газовый конфликт

Новые договоренности Москвы и Киева и конец идеи реформирования газовой отрасли. Обобщение

Новые договоренности Москвы и Киева и конец идеи реформирования газовой отрасли. Обобщение
Российско-украинский газовый конфликт

В договоренности по газу не вошел долг Украины по евробондам на $3 млрд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');