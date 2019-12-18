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Прокурор запросил для фигуранта "болотного дела" Бученкова восемь лет колонии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило Замоскворецкий суд назначить восемь лет колонии общего режима Дмитрию Бученкову, который проходит по делу о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года. Его судят заочно.

Суд огласит приговор 23 декабря, заседание начнется в 14:00.

По версии следствия, Бученков прицельно бросил не менее двух стеклянных бутылок в неустановленного силовика и попал ему в шлем и ладонь. Пытаясь затеряться в толпе, он применил насилие еще к нескольким правоохранителям, нанося им удары, отчего те испытали физическую боль.

Адвокат Светлана Сидоркина утверждает, что в деле нет состава преступления. Она требует оправдать Бученкова и прекратить его уголовное преследование.

Бученкова арестовали в декабре 2015 года по обвинению в участии в массовых беспорядках и в применении неопасного насилия к представителю власти. В марте 2017 года его перевели под домашний арест. В ноябре 2017 года он перестал являться в суд, и оказалось, что он уехал из России. Его объявили в международный розыск.

В июне 2018 года Бученков заявил в соцсетях, что получил политическое убежище в Литве. ЕСПЧ принял его жалобу на незаконное уголовное преследование и необоснованный арест.

В ноябре 2019 года следствие решило судить его заочно.

6 мая 2012 года согласованная акция оппозиции в центре Москвы завершилась давкой, столкновениями с полицией и задержанием более 400 человек. В отношении более трех десятков человек было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия к полиции.

Дмитрий Бученков Замоскворецкий суд Москва болотное дело Литва

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