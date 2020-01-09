Прокуратура обжаловала приговор фигуранту "болотного дела" Бученкову

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Гособвинитель подал апелляционное представление в Замоскворецкий суд Москвы на приговор фигуранту дела о беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году Дмитрию Бученкову, осужденному заочно на 2,5 года колонии общего режима, за которые суд зачел срок его пребывания в СИЗО и прекратил уголовное преследование, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

"9 января 2020 года поступила апелляционная жалоба со стороны защиты и представление от прокуратуры", - сказала Норбах в четверг. Ранее гособвинение просило для обвиняемого восемь лет колонии.

24 декабря Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 2,5 годам колонии общего режима объявленного в международный розыск Бученкова. Однако суд счел наказание отбытым и отменил международный розыск.

По версии гособвинителя, Бученков прицельно бросил не менее двух стеклянных бутылок в неустановленного сотрудника правоохранительных органов и попал ему в шлем и ладонь. После этого он попытался затеряться в толпе и применил насилие еще к нескольким сотрудникам правоохранительных органов, удавив их, отчего те "испытали физическую боль".

Бученкова арестовали в декабре 2015 года, в марте 2017 года изменили ему меру пресечения на домашний арест. В ноябре 2017 года мужчина перестал приходить на заседания суда. Как сообщила в Замоскворецком суде Москвы прокурор Екатерина Апухтина, согласно данным надзорного ведомства, Бученков скрывается в одной из европейских стран.

В июне 2018 года Бученков заявил, что получил политическое убежище в Литве.

6 мая 2012 года согласованная с московскими властями акция оппозиции на Болотной площади переросла в столкновения демонстрантов с полицией. В результате были задержаны более 400 человек. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье 212 (призывы к массовым беспорядкам) и статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В январе 2013 года это дело объединили с делом о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории РФ. Фигурантами "болотного дела" стали более 30 человек.

Активист левого движения, сторонник анархических взглядов Бученков является кандидатом политических наук, заместителем заведующего кафедры истории медицины и социально-гуманитарных наук РНИМУ им.Пирогова, автором книги "Анархисты в России в конце XX века". Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Бученкова на уголовное преследование и необоснованность содержания под стражей.