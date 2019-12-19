Гражданка Китая пыталась незаконно вывезти с Урала 19 кг янтаря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Кольцовские таможенники изъяли 19 кг украшений из янтаря у гражданки Китая, следующей рейсом Екатеринбург - Сиань, сообщает в четверг пресс-служба Уральского таможенного управления.

"При контроле рейса (...) таможенники обнаружили в багаже пассажирки 19 кг украшений из янтаря. Более тысячи предметов из желтого камня женщина прятала в своем чемодане. Причем украшений в нем было больше, чем личных вещей", - говорится в сообщении.

По данным управления, бижутерия была куплена китаянкой в Москве. Женщина планировала продать ее в Китае.

Судьбу янтаря решит суд. Китаянке, незадекларировавшей товар, грозит штраф либо конфискация всей партии украшений.