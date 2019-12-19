Большинство работодателей подготовили новогодние подарки сотрудникам и их детям

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Большинство отечественных работодателей планируют на предстоящий Новый год дарить подарки своим сотрудникам и их детям, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

На вопрос о планах на подарки, предусматривающий не более двух вариантов ответа, 33% респондентов сообщили, что запланировали новогодние презенты сотрудникам, 58% участников опроса отметили, что будут дарить презенты для детей сотрудников - сладости и "елка за счет компании".

Исследование показало, что 24% работодателей ничего не подарят своим сотрудникам на Новый год. По оценкам Superjob.ru, для сотрудников новогодний презент от работодателя является одним из показателей стабильности и успешности компании.

Опрос был проведен с 25 ноября по 4 декабря 2019 года среди 500 респондентов, представляющих менеджмент и кадровые службы предприятий, в 145 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Ранее в декабре сообщалось, что почти треть российских компаний увеличат расходы на новогодние корпоративы.