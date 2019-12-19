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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Экс-президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких, сейчас он чувствует себя нормально, сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.

Собеседник агентства уточнил, что Горбачева скоро выпишут. По словам иточника, "никаких кризисов или обострений у Горбачева медики не фиксируют".

Между тем в пресс-службе Горбачев-фонда информацию о состоянии здоровья первого президента СССР не комментируют.

В октябре 2014 года экс-президент СССР был госпитализирован, но вскоре был выписан. Также Летом 2014 года Горбачев провел две недели в больнице, где проходил курс реабилитации сосудов и лечения суставов.

Михаил Горбачев

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