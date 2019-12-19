Штормовой ветер повалил главную новогоднюю ёлку Вологды

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Главная новогодняя ёлка Вологды на площади Революции упала из-за штормового ветра в четверг, сообщил мэр города Сергей Воропанов на своей странице в соцсети.

"По счастливому стечению обстоятельств, никто не пострадал. Но установить её на место не получится. Будем оперативно решать вопрос замены главной елки. До этого пострадала новая фотозона в виде снежного шара", - написал Воропанов.

Он добавил, что по результатам конкурса украшение города взяла на себя фирма "Амалкер", предложив цену в два раза меньше объявленной. "Результат, думаю, видят все вологжане: на 19 декабря часть украшений не смонтирована и не подключена, сроки сорваны, а установленные объекты не прошли проверку временем и погодой. Подрядчику не оплачена работа, так как ни один объект не передан городу", - отметил мэр.

Он заверил, что власти постараются в кратчайшие сроки установить новую ель на центральной площади Вологды, "чтобы город встретил 2020 год в безопасности и с праздничным настроением".

Как сообщалось, в среду и четверг штормовой ветер нарушил электроснабжение в ряде регионов Северо-Запада. В Ленинградской, Псковской и Новгородской области без света остались около 30 тыс. человек. Кроме того, в Петербурге ураган повалил более 300 деревьев, повредил новогодние украшения; затворы дамбы были закрыты, чтобы предотвратить наводнение.