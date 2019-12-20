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Дед Мороз пообещал "наколдовать" снег в Петербурге к Новому году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Всероссийский Дед Мороз пообещал приложить усилия, чтобы Новый год в Петербурге был снежным.

На пресс-конференции в пятницу Дед Мороз поинтересовался у присутствующих, нравится ли им бесснежная погода. Он напомнил, что год назад в Петербурге лежал снег.

"Побольше снега хочется, дедушка Мороз", - сказал председатель комитета по культуре Северной столицы Константин Сухенко. "Договорились. Сегодня начну колдовать, и постараюсь, чтобы к Новому году самое волшебное, самое доброе настроение было", - ответил Дед Мороз.

Начало зимы в Петербурге выдалось относительно тёплым: вторая декада ноября стала самой тёплой за всю историю наблюдений, а 18 декабря был побит положительный температурный рекорд 1956 года, воздух прогрелся до плюс 7,6 градуса. В городе периодически идет мокрый снег с дождём.

Дед Мороз Петербург Константин Сухенко

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