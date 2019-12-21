Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.

"38-летний водитель автомобиля "скорой помощи" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью". В результате ДТП скончалась 68-летняя фельдшер "скорой помощи", а оба водителя транспортных средств были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что бригада "скорой помощи" возвращалась с вызова.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).