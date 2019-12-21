Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

В августе 2002 года в Кабанском районе в местности "Клюквенная падь" были обнаружены тела девушек 17 и 18 лет с травмами головы. Было возбуждено уголовное дело, но преступление долгое время оставалось нераскрытым.

"По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали в "Клюквенную падь", где стали употреблять спиртные напитки, - рассказали в СКР. - Во время застолья между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора, в ходе которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими".

Преступление удалось раскрыть следственному отделению, недавно образованному в отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии. Опытные сотрудники отдела обратили внимание на ряд, как могло показаться, незначительных деталей, которые, спустя 17 лет, позволили выйти на след подозреваемых, один из которых до сих пор работал в полиции, отметили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по пунктам "а", "ж", "к" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление), они арестованы.