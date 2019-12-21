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Утверждено расписание ЕГЭ-2020

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора, утверждающий расписание Единых государственных экзаменов на 2020 год.

Документ опубликован в субботу на официальном портале для размещения нормативных правовых актов publication.pravo.gov.ru.

Согласно приказу, основная волна ЕГЭ начнется 25 мая (понедельник) - в этот день пройдут география, литература и информатика, 28 мая (четверг) пройдет обязательный ЕГЭ по русскому языку, 1 июня (понедельник) состоится математика (как базовая, так и профильная). Далее 4 июня (в четверг) выпускники напишут историю и физику, 8 июня (понедельник) - обществознание и химию, 11 июня (четверг) - иностранные языки (кроме раздела "Говорение") и биологию. Затем два дня 15 и 16 июня (понедельник и вторник) отведены под раздел "Говорение" по иностранным языкам.

До конца июня (19 - 29 июня) предусмотрены дни пересдач и резервные дни по всем предметам.

Кроме того, приказом утверждены даты так называемой весенней волны (с 20 марта по 6 апреля) и сентябрьских пересдач по обязательным предметам (4 и 7 сентября).

Минпросвещения Рособрнадзор ЕГЭ

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