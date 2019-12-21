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Зюганов предположил проведение досрочных президентских выборов в сентябре

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал мнение о возможности проведения досрочных президентских выборов в России в сентябре 2020 года.

"В сентябре я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", - заявил Зюганов в субботу на конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа".

Он также сообщил, что в конце января - начале февраля состоится форум народно-патриотических сил, на котором будет выработана общая программа и сформировано правительство народного доверия. По словам Зюганова, с этой программой народно-патриотические силы пойдут как на парламентские, так и на возможные досрочные президентские выборы.

КПРФ Геннадий Зюганов

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