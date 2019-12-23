"Ъ" узнал о запрете использовать новую аэродромную технику в аэропортах России

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российским аэропортам с конца октября запретили использовать новую аэродромную технику, в частности, противообледенительные машины и самоходные трапы из-за решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) еще от 2015 года, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ".

По данным издания, уже больше месяца российские аэропорты не могут эксплуатировать новую аэродромную технику из-за невозможности выдачи паспортов самоходных механизмов (ПСМ). Речь идет о самоходных пассажирских трапах, перронных автобусах, противообледенительных машинах, самоходных платформенных транспортерах-перегружателях и другой технике.

В конце октября Федеральная таможенная служба (ФТС) отказалась выдавать ПСМ на такую спецтехнику из-за отсутствия ее сертификации, рассказали источники "Ъ". В письме ФТС начальникам региональных таможенных управлений указывается, что порядок заполнения единой формы ПСМ установлен решением коллегии ЕЭК от 18 августа 2015 года "о паспорте самоходной машины и других видов техники", исходя из которого для выдачи паспорта на новую технику нужно подтверждение соответствия.

Однако такой процедуры для аэродромных машин не существует, пояснил "Ъ" представитель ассоциации производителей самоходной техники "Спецавтопром". Международная ассоциация аэропортов в связи с данной проблемой обратилась с письмом к замминистра транспорта Александру Юрчику и сообщила, что подобные затруднения возникли у нескольких крупнейших аэропортов РФ, в том числе в московском "Внуково", петербургском "Пулково" и в аэропорту Сочи.

В письме ассоциация оценивает ситуацию как "крайне негативную" и просит Минтранс внести поправки в воздушное и таможенное законодательство, в том числе на уровне ЕЭК.

В Пулково подтверждают, что столкнулись с отказом ФТС выдавать документы на новую аэродромную технику в ноябре. Отсутствие документов делает невозможной постановку машин на учет в органах Гостехнадзора и, как следствие, их эксплуатацию, а также создает ограничения для оформления новой поставки, пояснили в операторе Пулково - компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Там также обратили внимание, что запрет использовать новую аэродромную технику создает дополнительную нагрузку на существующий парк таких машин, а нехватка единиц спецтехники в пиковые периоды может привести к задержкам в обслуживании рейсов. Во Внуково и аэропорту Сочи ситуацию не комментируют. В Домодедово "Ъ" уточнили, что изменения касаются техники, закупленной осенью 2019 года и позже, заверив, что аэропорт полностью укомплектован техникой для наземного обслуживания.

Хотя решение ЕЭК было принято еще в 2015 году, его фактически никто не исполнял. Сейчас проблема возникла из-за реакции ФТС на определение Верховного суда по спору между ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут"" и Гостехнадзором, касающемуся отказа в регистрации багажного тягача (ФТС была привлечена в качестве третьего лица), объясняет источник "Ъ", знакомый с ситуацией. В определении суда от 15 августа говорится, что форма ПСМ на тягач была оформлена с нарушениями, а именно в графе "сертификат соответствия (декларация о соответствии)", было отмечено, что такое сертификат у тягача отсутствует. В ФТС комментариев не предоставили.

В Минпромторге подтвердили, что в действующих редакциях техрегламентов ТС действительно отсутствуют положения по сертификации аэродромной техники, соответственно, на нее невозможно оформить ПСМ. Ведомство намерено внести на межгосударственное согласование проект поправок к техрегламенту и одновременно вместе с Минтрансом и Минсельхозом разработать механизм, который позволит использовать аэродромную технику в период согласования.