Источник сообщил об обысках в структурах центрального аппарата ФТС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного комитета РФ (СК) проводят ряд обысков в органах Федеральной таможенной службы (ФТС) в рамках уголовного дела, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня с утра проводятся обыски, как в структурах центрального аппарата ФТС, так в ее региональных подразделениях", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил других деталей процессуальных действий, отметив, что они проходят в рамках уголовного дела.

"Интерфакс" не располагает информацией от официальных представителей ФТС и СКР по этому поводу.