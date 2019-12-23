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Источник сообщил об обысках в структурах центрального аппарата ФТС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного комитета РФ (СК) проводят ряд обысков в органах Федеральной таможенной службы (ФТС) в рамках уголовного дела, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня с утра проводятся обыски, как в структурах центрального аппарата ФТС, так в ее региональных подразделениях", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил других деталей процессуальных действий, отметив, что они проходят в рамках уголовного дела.

"Интерфакс" не располагает информацией от официальных представителей ФТС и СКР по этому поводу.

СКР ФТС

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