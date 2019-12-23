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Медведев заявил о готовности РФ отменить санкции против Украины в случае инициативы Киева

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии инициативы Киева, не исключил возобновления контактов на правительственном уровне.

"Мы им (Киеву) всегда говорили: "Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их в начале ввели", - сказал Медведев в беседе с журналистами "правительственного пула".

Как подчеркнул премьер РФ, Россия "все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что". Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается.

Премьер РФ вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а с занявшим затем этот пост Владимиром Гройсманом "ни разу не разговаривал".

"С нынешним премьером (Алексеем Гончаруком - ИФ) у нас контакты прерваны, мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят - пожалуйста", - сказал Медведев.

Украина Россия Дмитрий Медведев

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