Фигурант "болотного дела" Бученков заочно осужден на 2,5 года колонии

Суд зачел срок содержания Бученкова в СИЗО, отменил меру пресечения и прекратил международный розыск

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 2,5 годам колонии фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда во вторник.

"Бученков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и частью 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти). (...) Назначить ему наказание в виде двух лет и шесть месяцев колонии общего режима", - огласила решение судья.

Суд учел и засчитал срок пребывания Бученкова в СИЗО.

Суд также постановил прекратить розыск Бученкова.

Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента задержания Бученкова.

По версии гособвинителя, Бученков прицельно бросил не менее двух стеклянных бутылок в неустановленного сотрудника правоохранительных органов и попал ему в шлем и ладонь. Затем попытался затеряться в толпе. Как отмечается, он ударил еще нескольких сотрудников правоохранительных органов, отчего те "испытали физическую боль".

Адвокат Светлана Сидоркина настаивала на том, что в данном уголовном деле не имеется состава преступления и просила суд вынести оправдательный приговор ее подзащитному, а также прекратить уголовное преследование.

Бученков обвиняется в участии в массовых беспорядках и применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Он был арестован в декабре 2015 года, в марте 2017 года ему была изменена мера пресечения на домашний арест.

В ноябре 2017 года Бученков перестал приходить на заседания суда. Как сообщила в Замоскворецком суде Москвы прокурор Екатерина Апухтина, согласно данным надзорного ведомства, Бученков скрывается в одной из европейских стран.

В июне 2018 года Бученков заявил, что получил политическое убежище в Литве.

В ноябре 2019 года пресс-секретарь суда Валентина Норбах сообщила "Интерфаксу", что следствие ходатайствует о заочном рассмотрении дела Бученкова по существу, поскольку фигурант находится в международном розыске.

6 мая 2012 года согласованная с московскими властями акция оппозиции на Болотной площади переросла в столкновения демонстрантов с полицией. В результате были задержаны более 400 человек.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье 212 (призывы к массовым беспорядкам) и статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В январе 2013 года это дело объединили с делом о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории РФ. Фигурантами "болотного дела" стали более 30 человек.

Активист левого движения, сторонник анархических взглядов Бученков является кандидатом политических наук, заместителем заведующего кафедры истории медицины и социально-гуманитарных наук РНИМУ им.Пирогова, автором книги "Анархисты в России в конце XX века". Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Бученкова на уголовное преследование и необоснованность содержания под стражей.