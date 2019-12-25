Брянец застрелил жену и покончил с собой

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины в городе Клинцы Брянской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Предварительно установлено, что 24 декабря 2019 года около 18 часов, находясь у д. 137 по ул. Калинина 53-летний местный житель выстрелил в свою жену. От ранения она скончалась на месте. После этого мужчина свел счеты с жизнью.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. "д" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство с особой жестокостью и незаконное ношение оружия).

"Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, организованы другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств и мотива преступления", - говорится в пресс-релизе.

По сообщениям местных СМИ, убийство произошло около школы, где женщина встречала ребенка. Накануне она подала на развод. У погибшей было трое детей.