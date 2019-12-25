Рособрнадзор будет выявлять нарушения во время ЕГЭ с помощью нейросетей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) внедряет технологию машинного анализа видеотрансляций из аудиторий Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которая позволит в режиме реального времени выявлять подозрительную активность на экзамене.

"С развитием таких технологий как нейросети стало возможным выявление нарушений путем анализа поведения человека. В 2020 году планируется применение такой технологии "машинного зрения" на видеозаписях из нескольких регионов Российской Федерации", - сообщил журналистам в среду, 25 декабря, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По его словам, с помощью нейросети программа будет анализировать видео с ЕГЭ. Если в аудитории будет происходить что-то необычное - например, кто-то будет переговариваться или вставать с места, - система сформирует "подозрение на нарушение" и запись с нужной минуты посмотрит наблюдатель-человек.

В Рособрнадзоре поясняют, что самый массовый ЕГЭ по русскому языку одновременно пишут в более чем 50 тыс. аудиторий по всей стране. Один наблюдатель может следить максимум за четырьмя аудиториями, поэтому для контроля за всеми школьниками понадобится 12,5 тыс. наблюдателей, которых нужно обучить и координировать. Все это требует значительных ресурсов. Искусственный интеллект, по словам Кравцова, должен минимизировать затраты и сделать процесс более эффективным.

Глава Рособрнадзора добавил, что нейросети и современные технологии используются не только для поиска нарушений на видеозаписи. Так, нейросети в 2019 году уже подключали к анализу почерка на бланках ЕГЭ. По словам Кравцова, благодаря этой технологии выявили 17 работ, выполненных различающимися почерками, 11 из них подтвердила почерковедческая экспертиза. Еще девять нарушений такого рода было выявлено в ходе дополнительного периода ЕГЭ. "Информация об этих 11 и 9 участниках направлена в Следственный комитет", - сказал Кравцов.

Кроме того, в Рособрнадзоре тестируют технологию распознавания лиц на ЕГЭ, отметил глава ведомства. Эта система призвана бороться с подменами, когда экзамен за выпускника приходит сдавать другой человек. Об отдельных подобных случаях сообщалось по итогам кампании этого года.

Технологию распознавания лиц, по словам Кравцова, апробировали в 2019 году в восьми пунктах проведения экзамена в одном из российских регионов, по итогам этих мероприятий она признана "технически перспективной". Вместе с тем, Кравцов признал, что для более широкого внедрения такого новшества нужно решить ряд правовых и технических вопросов, в том числе связанных с персональными данными выпускников и банком данных их актуальных фотографий.