Минфин предложил взять средства с транспортных проектов на проекты НОВАТЭКа

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ во исполнение поручения о выделении бюджетных средств на объекты госсобственности в рамках СПГ-проектов "НОВАТЭКа" предложил перераспределить средства, запланированные на строительство Нижегородского гидроузла, реализация которого сдвигается вправо, а также с ряда других транспортных проектов: автодорог, Московского транспортного узла и высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург-Москва, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как стало известно "Ъ", Минфин подготовил предложения по поиску необходимых средств на реализацию проектов "НОВАТЭКа", поскольку они не попали в федеральный бюджет на 2020 год. Речь шла о строительстве терминала "Утренний" в Обской губе для проекта "Арктик СПГ-2", расширении подходного канала, а также создании перевалочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманске.

Ключевой вопрос в сроках, поскольку "НОВАТЭК" планирует запустить "Арктик СПГ 2" стоимостью $21 млрд уже осенью 2023 года.

Для "Росатома", который является оператором инфраструктуры Севморпути и отвечает за федеральную часть терминала "Утренний", принципиально важно, чтобы на 2020-2022 годы были доведены все бюджетные лимиты, так как это необходимо для заключения контракта с единственным исполнителем. Причем подписать этот контракт нужно не позднее января-февраля, говорят источники "Ъ".

Как сообщал "Ъ", курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов выступал за дополнительное выделение средств на проекты "НОВАТЭКа" в бюджете на 2020-2022 годы, учитывая, что тот сверстан с профицитом.

Минфин выступал за перераспределение средств в рамках комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) с уже утвержденными бюджетными лимитами. Глава Минтранса Евгений Дитрих, по данным "Ъ", категорически против такого подхода.

По данным "Ъ", после совещания у премьера Дмитрия Медведева, прошедшего в декабре, было поручено до 1 апреля обеспечить финансирование на 2020-2022 год из бюджета и до 23 декабря доложить о проведенной работе. В "НОВАТЭКе" "Ъ" это подтвердили, отметив, что совещание в правительстве состоялось 9 декабря.

Теперь, как рассказывают собеседники "Ъ", Минфин по итогам совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова подготовил список проектов, с которых и планируется перераспределить средства.

У кого возьмут деньги

Всего на строительство терминала "Утренний", терминалов по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске, а также расширение подходного канала в Обской губе в 2019-2024 годах планируется потратить 168,5 млрд руб. Из них 20,6 млрд руб. в 2020-2021 годах предлагается снять с проекта строительства Нижегородского гидроузла, 33,7 млрд руб. (по данным другого источника "Ъ", 23,7 млрд руб.) - с нераспределенного остатка межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность, 25 млрд руб.- с субсидии ГК "Автодор" на автодороги. На развитие Московского транспортного узла (МТУ) предлагается сначала предоставить допфинансирование в размере 4,9 млрд руб. (по данным другого источника "Ъ", почти 20 млрд руб.) в 2020 году, а потом в 2021 году его забрать. Еще 15 млрд руб., предназначенных на строительство федеральных автотрасс в 2020 году, предлагается сдвинуть на 2021 год. Кроме того, в 2022 году предлагается перераспределить 12,4 млрд руб. с проекта ВСМ Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород. По большинству проектов планируется полное восстановление прежних бюджетов в последующие годы, ни один из них не исключен из КПМИ.

До конца неясна судьба инвестиционного вычета из налога на прибыль "НОВАТЭКа" в размере 40 млрд руб., который сейчас зачислен на спецсчет в "Росатоме". Как говорит один из собеседников "Ъ", его планируется распределить в 2020 и 2021 годах на терминал "Утренний" в пропорции 28 млрд и 12 млрд руб.; другой говорит, что все 40 млрд руб. планируется выделить в 2020 году. Но, говорят собеседники "Ъ", "НОВАТЭК" настаивает, чтобы все эти средства пошли на расширение подходного канала в Обской губе, иначе нельзя будет провести по нему плавучие платформы с линиями сжижения газа для "Арктик СПГ 2". По Налоговому кодексу средства вычета разрешено тратить только на объекты инфраструктуры, находящиеся в федеральной собственности, то есть можно на канал, но нельзя на терминал "Утренний". Однако, говорят источники "Ъ", Минфин планирует внести изменения в закон.

По словам собеседников "Ъ", документация на морской канал будет готова только во втором полугодии 2020 года, и вопрос с его финансированием может быть решен впоследствии в рамках весенних корректировок бюджета.

Один из собеседников "Ъ" говорит, что на 2020-2021 годы принято решение строить терминал "Утренний" за счет налогового вычета, а перегрузочные комплексы СПГ - за счет движения вправо средств, выделенных на Нижегородский гидроузел. Гидроузел тоже будет построен, но его проектная документация пока не готова, поэтому проект сдвигают, поясняет собеседник "Ъ". В аппарате Медведева "Ъ" подтвердили, что рассматривались разные варианты распределения средств на "Утренний", последний принят в качестве рабочего. Но там не пояснили, откуда будут взяты средства на подходной канал.

В "НОВАТЭКе", однако, говорят, что правительством принято решение о направлении средств налогового вычета на реконструкцию подходного канала в Обской губе "в связи с необходимостью выполнения большого объема работ, которые требуют мобилизации значительных материальных ресурсов и техники". В аппарате Максима Акимова и "Росатоме" от комментариев отказались, в Минтрансе вопросы "Ъ" перенаправили в Минфин, где на них не ответили.

Объективно нет возможности освоить выделенные на 2020 год средства на строительство Нижегородского гидроузла, говорит глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, поэтому, как и в случае с нераспределенными остатками бюджетных трансфертов на дороги, никакого негативного влияния такое перераспределение не окажет. Что касается проектов МТУ, то перераспределение может привести к необходимости увеличения финансирования со стороны ОАО "РЖД", что целесообразно было бы учесть в инвестиционном бюджете на 2021 год, полагает он. Снятие средств с проекта ВСМ, экономическая эффективность которого неочевидна, аналитик также считает целесообразным.