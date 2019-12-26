Брянца приговорили к 5 годам колонии за призывы убивать полицейских

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Дятьковский городской суд в Брянской области признал 20-летнего ранее судимого жителя города Фокина виновным в призывах к экстремизму, сообщает пресс-служба суда.

В суде нашло подтверждение, что зимой 2018 года молодой человек на своей странице в соцсети опубликовал картинки с призывами избивать граждан других национальностей и убивать полицейских.

Суд признал его виновным по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета) и приговорил к 5 годам колонии общего режима.