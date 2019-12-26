Участницу Pussy Riot Алехину оштрафовали на 150 тыс. руб. за акцию с баннером

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил участнице Pussy Riot Марии Алехиной штраф в размере 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Алехину не позвали в зал заседания, хотя она находилась в здании суда, а после рассмотрения секретарь сообщил, что ей назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.

Адвокат активистки Леонид Соловьев сообщил "Интерфаксу", что намерен обжаловать решение суда.

Активистка признана нарушительницей по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия).

Алехину задержали и доставили в ОВД из-за баннера "Стоп (!) ГУЛАГ", который Алехина вместе с активистами движения "Декоммунизация" вывесила 14 ноября на Большом Каменном мосту. На нем были фотографии фигурантов дела о беспорядках в ходе протестной акции летом в Москве и дела "Нового величия".

15 ноября за эту же акцию на пять суток был арестован молодой человек Алехиной, координатор "Декоммунизации" Дмитрий Энтео (Цореонов), он был признан виновным в повторном нарушении организации публичного мероприятия.