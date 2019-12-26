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Дед Мороз умер во время раздачи подарков в детском саду в Североморске

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Североморске (Мурманская область) в четверг во время утренника в детском саду скончался мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.

В пресс-службе СКР региона сообщили "Интерфаксу", что проводится проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, "имела место естественная смерть", рассказали в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что мужчине был 51 год. Следователи устанавливают, был ли погибший сотрудником детского сада или оказался привлеченным аниматором.

Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщают, что Деду Морозу стало плохо во время раздачи подарков, но дети не успели понять происходящего и испугаться.

Мурманская область Североморск

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