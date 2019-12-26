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Задержаны подозреваемые в нападении на полицейских под Самарой

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали трех вооруженных мужчин, подозреваемых в нападении на самарских полицейских, сообщает в четверг пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по Самарской области.

По версии следствия, на полицейских напали в нерабочее время, когда они отдыхали с женами и малолетними детьми. Инцидент произошел в сентябре 2019 года в одном из кафе в Красноглинском районе Самарской области, где находились шестеро сотрудников МВД с семьями.

"Там же находилась компания мужчин (не менее 15 человек), которые спровоцировали ссору с сотрудниками силового ведомства", - говорится в сообщении СКР. Отмечается, что на улице трое полицейских получили различные травмы в ходе возникшего конфликта.

Сотрудники специальных подразделений Росгвардии совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ задержали трех подозреваемых, двое из которых взяты под стражу. При задержании у мужчин изъято огнестрельное оружие и патроны.

По мнению следствия, подозреваемые могут быть причастны к другим преступлениям. По данному факту расследуется дело по ч. 3 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

Самарская область СКР МВД

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