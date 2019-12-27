В Самаре запретили геям быть донорами крови

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Служба переливания крови Самарской области отнесла гомосексуалистов к группе риска с абсолютным ограничением для сдачи крови.

В перечне абсолютных ограничений на сайте службы, в частности, значатся: "инфекционные заболевания: СПИД, носительство ВИЧ-инфекции и лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)".

Как уточнил "Интерфаксу" директор самарской службы крови Сергей Кузнецов, "формулировка будет изменена на более мягкую".

"Формулировка на сайте о том, что к группе риска относятся гомосексуалисты, проститутки и наркоманы, будет изменена в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, но сущность представленной информации останется прежней", - сказал Кузнецов.

"Служба крови Самарской области стоит на защите наиболее уязвимых жителей Российской Федерации, которые нуждаются в переливании безопасных компонентов крови по жизненным показаниям", - подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, такие формулировки используют и другие донорские станции в соседних регионах.

Между тем, на сайтах донорских служб Москвы и Санкт-Петербурга не указаны ограничения по сдаче крови для гомосексуалистов.

Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов" так же не указывает, что гомосексуалисты относятся к группе риска и не могут выступать донорами крови.