Школьнику в Екатеринбурге оторвало руку при изготовлении петарды

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ученику девятого класса в Екатеринбурге оторвало руку во время изготовления петарды, подросток в реанимации, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

По его данным, инцидент произошел вечером 25 декабря. При изготовлении петарды произошел взрыв.

"Мальчик очень умный, эрудированный, из благополучной семьи", - добавил собеседник агентства.

Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщает, что по факту травмирования 15-летнего подростка при изготовлении самодельной петарды проводится доследственная проверка.

Уточняется, что пострадавший получил не только травму руки, но и ожоги.