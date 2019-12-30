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В Свердловской области женщина-бармен напала с ножом на посетителя

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Женщина-бармен в Краснотурьинске (Свердловская область) напала с ножом на посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, пострадавший мужчина был госпитализирован в бессознательном состоянии. Допросить его не удалось.

Пока известно, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, 29 декабря. Женщина выпивала вместе со своей дочерью в баре. В какой-то момент она вспомнила старую обиду и несколько раз ударила ножом в спину находившемуся в заведении жителю Краснотурьинска, с которым у нее был давний конфликт.

Нападавшая задержана. Возбуждено уголовное дело статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Причем женщина ранее уже получила условный срок по данной статье.

Свердловская область

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