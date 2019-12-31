Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают главным успехом уходящего года остановку тенденции к снижению уровня благосостояния граждан, а главной неудачей - "скромные" темпы роста российской экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент на это отвечает достаточно традиционно, какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, потому что основной целью является благосостояние людей", - сказал Песков во вторник журналистам.

"Действительно, по объективным причинам уровень благосостояния россиян или топтался на месте, или сокращался в последние три-четыре года - такая негативная тенденция. В этом году эту тенденцию удалось остановить, и пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но, тем не менее, тенденция ушла в плюс", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что это происходит на фоне "абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности".

"Вот это, наверное, главное достижение - российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, а также социальная сфера сохраняют свою устойчивость", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что есть много резервов для наверстывания темпов роста экономики в предстоящие годы.