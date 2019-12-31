Поиск

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают главным успехом уходящего года остановку тенденции к снижению уровня благосостояния граждан, а главной неудачей - "скромные" темпы роста российской экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент на это отвечает достаточно традиционно, какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, потому что основной целью является благосостояние людей", - сказал Песков во вторник журналистам.

"Действительно, по объективным причинам уровень благосостояния россиян или топтался на месте, или сокращался в последние три-четыре года - такая негативная тенденция. В этом году эту тенденцию удалось остановить, и пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но, тем не менее, тенденция ушла в плюс", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что это происходит на фоне "абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности".

"Вот это, наверное, главное достижение - российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, а также социальная сфера сохраняют свою устойчивость", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что есть много резервов для наверстывания темпов роста экономики в предстоящие годы.

Дмитрий Песков

Новости

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Дело Baring Vostok

Следствие попросило продлить домашний арест Калви и Дельпаля до 13 февраля

Путин и Зеленский стали главными медиаперсонами 2019 года

Путин и Зеленский стали главными медиаперсонами 2019 года

Умер главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

Умер главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

Летевший из Новосибирска в Москву лайнер экстренно сел из-за проблем с двигателем

Минздрав рекомендовал "обманывать желудок" и быть осторожнее с алкоголем

Минздрав рекомендовал "обманывать желудок" и быть осторожнее с алкоголем

Штормовое предупреждение объявлено в Норильске

Итоги года: 2019

Следователи за год отправили в суд более 80 тыс. уголовных дел

Следователи за год отправили в суд более 80 тыс. уголовных дел

Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов

"Газпром" подписал документы с Киевом о продолжении транзита газа

"Газпром" подписал документы с Киевом о продолжении транзита газа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');