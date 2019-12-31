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В Кремле назвали слухи о том, что взрыв в Магнитогорске был терактом, вбросом из-за рубежа

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Слухи о том, что прошлогодний взрыв жилого дома в Магнитогорске был терактом, искусственно навязываются из других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Могу вам напомнить, что слухи о том, что это был теракт, появились буквально через несколько минут после этих событий. Они достаточно искусно вбрасывались в интернет, это установлено, в том числе с территории третьих стран. Мы об этом, кстати говоря, говорили", - сказал Песков журналистам во вторник.

По словам пресс-секретаря президента, источники и методы, с помощью которых эти слухи распространялись, известны. "Эти слухи старательно разогревались, подогревались. Это такие попытки по накручиванию ажиотажа вокруг трагедии, но в настоящее время кроме как слухами эту информацию назвать нельзя", - продолжил он.

В связи с этим Пескова спросили, считают ли в Кремле, что информирование общественности о результатах расследования трагедии было достаточным для того, чтобы не допустить распространения подобных слухов. "Это не связано с информированием. Эти слухи искусственно навязываются, вбрасываются, и муссирование этих слухов идет на руку тем, кто это делает", - ответил он.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Погибли 39 человек.

Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске

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Магнитогорск Дмитрий Песков

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